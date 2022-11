Blæsten får det til at føles bidende koldt i dag

Kuldeindekset, som mange kender fra det engelske navn windchill, vil torsdag middag placere sig mellem fra 0 og -3.



Der er selvfølgelig ikke tale om frost, men afkølingen på bar hud svarer til stille vejr og frost. Selvom vand ikke vil fryse til is, er det ikke kun hud, der kan mærke en øget afkøling. Den konstante udskiftning af luft, betyder at vores huse også lider et større varmetab end ved stille vejr.

Mulighed for rigtig frost i weekenden

De sidste måneder har været usædvanligt varme, og vi skal tilbage til 20. oktober for at finde en smule morgenfrost. Her kom temperaturen ned på -2,5 grader.