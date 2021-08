Blæsende torsdag med få byger

Cykelturen til job eller skole kan føles ekstra hård torsdag morgen. Særligt hvis man er udsat for modvind. Torsdag starter nemlig, hvor onsdagen slap, med en del blæst, der opad formiddagen vil tiltage til en frisk til hård vind fra vestlig retning.

Til gengæld vil der næsten ingen byger være, og der bliver gode muligheder for at få solen at se i løbet af dagen.

Onsdag blev første dag siden 28. maj, hvor temperaturen ikke nåede 20 grader. Det samme kan ske torsdag, hvor temperaturen vil toppe ved omkring 19 grader, hvilket betyder endnu en kølig augustdag.

Flest byger ved torsdagens start

De fleste torsdagsbyger er at finde i morgen- og formiddagstimerne over de sydlige og østlige egne. Når det er sagt, bliver det i småtingsafdelingen, hvad der kommer af vand fra oven.

På TV 2 VEJRETs radar kan man som altid orientere sig om, hvor bygerne befinder sig.

Vinden er tiltagende i formiddagstimerne til kuling langs kysterne og en frisk vind indenlands.

På himlen vil der være drivende skyer over det meste af landet, men i det nordlige og østlige Jylland nyder man godt af vindretningen, da de norske fjelde giver en solrig start på dagen på de kanter.