Blå partier revser forslag om at sænke hastighedsgrænsen

- Generelt skal vi have sænket afgifterne på el og brændstof, så danskerne slipper billigere igennem energikrisen. Det er usandsynligt at tro på, at vi kan klare det ved at forcere den grønne udvikling. Der skal vi se på kernekraft som alternativ.

- Et politisk flertal uden Nye Borgerlige vil også stoppe for al olie- og gasproduktion i Nordsøen. Der er flere ting, der ikke giver mening, når vi vil være mere uafhængige af Rusland.

Venstre: Fokus skal være på den grønne omstilling

Hos Venstre ønsker man at se mere overordnet på, hvordan man bliver uafhængig af russisk olie og gas i Europa.

- Hvordan får vi planlagt at blive selvforsynende i Europa med vedvarende energi, hvordan får vi flere danskere over i el-biler, hvordan får vi opsat flere ladestandere? Det er sådan nogle tiltag, vi bør lave i stedet for at regulere danskernes mobilitet, siger Marie Bjerre.

Dansk Folkepartis transportordfører Alex Ahrendtsen mener heller ikke, at politikerne skal diktere fartgrænserne for at spare danskernes benzin.

- Jeg har tillid til, at folk selv kan afgøre, om de vil køre 110, hvor man må køre 130, siger han i en skriftlig kommentar til TV 2.