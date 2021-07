Bastant varme kan give os en tropedag

Til gengæld virker det noget mere sandsynligt, at et område med mere sammenhængende byger trækker op over Lolland, Falster og Bornholm. Her kan man få en afsvalende skylle og et tordenbrag ud på aftenen.

På en gennemsnitlig dansk sommer får vi typisk de højeste varmegrader sidst i juli og først i august. Men allerede i år har temperaturen passeret 30 grader fire gange, endda tilbage i juni, og i dag kan vi altså meget vel få den femte af slagsen.