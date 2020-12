Barskt vejr søndag med risiko for vindstød af stærk storm

Kan komme restriktioner på broer

Også ned gennem Kattegat og i Storebælt vil der fra søndag morgen være risiko for vindstød af stormstyrke. Vinden kommer fra syd og sydvest, og det kan give problemer på broerne.

Det vil typisk være Storebæltsbroen, Vejlefjordbroen og Lillebæltsbroen, da de alle ligger således, at vinden kommer på tværs af broerne. Det vil i løbet af søndagen kunne medføre restriktioner på broerne.

I en pressemeddelelse lørdag eftermiddag oplyser Sund og Bælt, at der er risiko for, at Storebæltsbroen lukker mellem søndag klokken 9 og 19 og opfordrer trafikanter til at krydse broen uden for denne periode, hvis det er muligt.

Vinden vil aftage ud på eftermiddagen, og fra sidst på eftermiddagen vil risikoen for vindstød af stærk storm ved Vestkysten være ovre, men frem til klokken 20 vil der være risiko for vindstød af stormstyrke over store dele af Danmark.

Samsøfærgen aflyser afgange

Også færgen mellem Hou og Samsø bliver søndag påvirket af den kraftige blæst. Samsø Rederi meddeler lørdag eftermiddag, at afgangene kl. 08:15 fra Samsø og kl. 09:30 fra Hou er aflyst grundet kraftig vind kombineret med strøm fra syd, der gør det svært for færgen at anløbe Hou Havn.