Barskt onsdagsvejr venter

Endnu en blæsende vinterdag venter, hvor det handler om at holde godt fat i paraplyen.

Allerede fra morgenstunden bliver der brug for paraplyen, hvor den står på en del kraftige byger i en stor del af landet. Og sådan bliver vejret det meste af dagen.

Samtidig skal et lavtryk forbi landet, hvilket giver risiko for kraftige vindstød. I den forbindelse har TV 2 VEJRET udsendt varsel for vindstød af stormstyrke.

Varslet er gældende langs den jyske vestkyst i perioden onsdag klokken 16.00 til 22.00. I Nordvestjylland er der endda risiko for vindstød af stærk storm. Derudover er der også varslet stormstød på Samsø, Nordøstfyn og Nordvestsjælland i perioden onsdag klokken 20.00 til midnat.

Du kan få det fulde overblik over varslet herunder.

Spredte formiddagsbyger

Gennem stort set hele onsdagsdøgnet forventes det at blive ganske blæsende, hvilket også gør sig gældende i formiddagstimerne. Her vil det blæse med en frisk vind til kuling fra vestlig retning.

Derudover vil der være spredte byger i hele landet. Disse kan blive meget intense og måske være med slud eller hagl.

Imellem bygerne er der dog mulighed for lidt solskin, men blæsten gør, at det nok bliver svært at nyde fuldt ud.



Vinden tager til

I eftermiddagstimerne går et lille lavtryk i land i den nordvestlige del af Danmark. Det betyder tiltagende vind og dermed risiko for stormstød.

Vinden drejer om i nordvest og kommer til at blæse med op til en hård kuling i den vestlige del af landet. Længere mod øst er det fortsat med en frisk til hård vind.

Stadig står den på en del byger, der lokalt kan blive kraftige.

Temperaturen kommer i dagens løb op mellem fire og seks grader, men det vil føles noget koldere på grund af vinden.

Opklaring med nattefrost

I aftentimerne har lavtrykket bevæget sig videre mod øst og ligger i den sydlige del af Kattegat. Dermed er det særligt i den centrale del af landet, at det vil blæse en del.

Sidst på aftenen er det kun Østdanmark, der har udsigt til byger. Længere mod vest klarer det efterhånden op, mens vinden samtidig er aftagende.

Netop det giver risiko for let nattefrost.