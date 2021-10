Bare rolig - det ser ud til at lysne senere på ugen

De nyeste modeller fra både Europa og USA er lige nu enige om, at hovedparten af nedbøren falder mod øst.

Men med disse lavtryk kan det ændre sig markant, og det er slet ikke umuligt, at Sjælland ikke får en dråbe, og at Jylland og Fyn bliver gennemblødt.

Som det ser ud nu, kan der komme mellem 10 og 30 millimeter regn, der hvor der falder mest.

Mandag vil man med mere sikkerhed kunne give et godt bud på lavtrykkets bane.

Onsdag ser noget rodet ud, og alt efter hvordan vejret arter sig de næste to døgn, kan onsdag byde på både byger og solskin.

Mere stabilt fra torsdag

Mange vil sikkert glæde sig over, at flere af de store vejrmodeller lige nu peger på, at der fra torsdag etableres et stort højtryk over Europa og Danmark, som sørger for at fronterne fra vest holder sig væk.

Udover at sørger for en periode med tørvejr, så giver højtrykket også plads til solen, og så kan det godt begynde at føles lidt sensommerligt.