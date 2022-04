Banker er klar med gebyrfri lån til at skifte gasfyret

Det skal blandt andet ske ved at oprette et nyt ”partnerskab” mellem regeringen og den finansielle sektor for at fjerne gebyrerne på lån til andre grønne varmekilder end fjernvarme.

Og hos bankernes interesseorganisation Finans Danmark modtager formand Carsten Egeriis forslaget med åbne arme.

- Vi er parate til at hjælpe vores kunder med det kæmpe behov, der er her. Det vil vi gøre ved at tilbyde billige finansieringslån uden gebyrer, siger han til TV 2.

En fordel for både danskerne og samfundet

For sit eget vedkommende vil regeringen fjerne den såkaldte tinglysningsafgift på lån til at udskifte olie- og gasfyret fra 2023 til 2028.

Det er det gebyr, man betaler til staten for at optage lån i sin bolig – eller hvis man udvider lånet for at finansiere eksempelvis energirenoveringer.

Derudover vil regeringen også lave en ordning med statsgaranti for lån til grønne varmekilder for boliger, der ikke kan tilkobles fjernvarmenettet, og hvor der er usikkerhed om værdiansættelsen og dermed boligens friværdi.