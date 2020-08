August på vej til at blive den mest solrige i 17 år

Til trods for at den sidste halvanden uge har budt på særdeles ustadigt vejr med talrige skybrud og store regnmængder, så er det nu overordentligt sandsynligt, at årets udgave af august ender som den mest solrige i 17 år.

Til og med søndag klokken 13, har solen skinnet 233,7 timer på landsplan siden 1. august. Det er allerede knap 48 timer mere end det normale antal solskinstimer, som lyder på 186 timer, og det til trods for, at der fortsat mangler en relativt solrig søndag eftermiddag og en hel mandag med pænt vejr, før august rinder ud.

Faktisk har solen skinnet så meget i august, at vi med stor sikkerhed skal 17 år tilbage for at finde en mere solrig august, når det endelige regnskab for august gøres op på tirsdag.

Solskinstimer i august siden 1920

For fem år siden, i 2015, skinnede solen i 242,2 timer, men med udsigt til mellem 10 og 12 timers solskin det næste halvandet døgn, så vil august med stor sandsynlighed overgå den solrige august fra 2015.

Tilbage i 2003 skinnede solen i 250 timer, og det er et antal solskinstimer, som vi trods alt ikke kommer til at overgå.

Forventeligt ventes august i år at ende med 244 timers solskin, hvilket svarer til lige knap otte timers solskin hver dag hele måneden. Derudover vil det også gøre august 2020 til den sjettemest solrige august i 100 år.

Den mest solrige august, der er registreret i Danmark siden 1920, hvor de landsdækkende solskinsmålinger startede, fik vi i 1947, hvor solen skinnede i sammenlagt 291 timer. Derimod skinnede solen blot i 113 timer i august 1980 - eller hvad der svarer til sølle 3,6 timers solskin om dagen.

Udover at august bliver den solrigeste i 17 år, så ender august også som den varmeste i 18 år. Til og med lørdag har august en middeltemperatur på 18,2 grader, hvilket er 2,5 grader over det normale.