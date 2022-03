Atomkrig er en risiko, medgiver eksperter - men det kræver, at Putin er på selvmordsmission

En dyster firetrinsraket

Ifølge Carina Ann Meyn findes der ikke én drejebog for, hvordan en nuværende krig som den i Ukraine potentielt kan eskalere til atomkrig. Men en stor gruppe af amerikanske analytikere med anselig indflydelse på den amerikanske sikkerhedspolitik har dog et bud, fortæller hun.

Deres forudsigelser udspringer af erfaringer fra krigsspil, der simulerer reel krigsførelse, fortæller Carina Ann Meyn, og de munder ud i en form for dyster firetrinsraket:

1. Trin et i et typisk krigsspil handler om, at Rusland invaderer et østligt NATO-land

2. Det medfører, at det langt stærkere NATO går ind i krigen

3. Nu står Rusland dermed til at tabe krigen

4. Og i trin fire begynder Rusland derfor at overveje, om de skal eskalere til anvendelsen af såkaldt ”taktiske” atomvåben

- Hvis Rusland så vælger at bruge atomvåben – selv i en mindre skala – er det et helt andet og meget mere alvorligt scenarie, vi kigger ind i, siger Carina Ann Meyn.

De såkaldt taktiske atomvåben er mindre kraftige end de strategiske af slagsen. De kan derfor eksempelvis bruges til at udslette en lille by frem for en stor hovedstad.

Ifølge nogle analytikere og spilteorier er det dermed også muligt at nedtrappe en krig, selv efter taktiske atomvåben er blevet affyret.