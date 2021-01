Alzheimerforening frygter svenske tilstande på demenscenteret i Aarhus

Beboere på svenske plejehjem har nemlig været hårdt ramt af coronasmitte. Ifølge ham er omkring 47 procent af alle coronarelaterede dødsfald i landet sket blandt plejehjemsbeboere.

Han har tillid til, at Aarhus Kommune håndterer situationen korrekt og har talt med Tina Grove. Men han håber, at regionen også lever op til sit ansvar, da det er den, der har ansvaret for det faguddannede personale.

- Men jeg synes også, at ministeren skal se på, hvad han har af instrumenter, og hvad han kan gøre ekstra – for eksempel test af beboere og pårørende, siger Nis Peter Nissen.

Frygter det værste

På specialplejehjemmet har mange af beboerne svært ved at forstå, at alle medarbejdere nu er iklædt værnemidler fra top til tå.

- Vi kan se, at nogle af beboerne bliver skræmte og vrede over, at medarbejderne står med fuldt visir og masker, så det er udfordrende. De ansatte er ved at gå ud af deres gode skind. De knokler og tager ekstra timer og har omlagt vagter alt, hvad de kan, men de er ved at nå en grænse, sagde Tina Grove søndag.

Demensplejehjemmet rummer nogle af samfundets svageste og mest udsatte borgere, og den ansvarlige leder frygter det værste.