Alle hurtigtestcentre lukker senest om en måned

Der er ikke længere samme behov for hurtigtestcentrene, og derfor er det besluttet at opsige aftalerne med de private udbydere, lyder det i pressemeddelelsen.

- I over et år har regioner, de private udbydere og de mange tusind podere arbejdet hårdt for at løfte en vigtig samfundsopgave, og vi skylder en stor tak til dem for deres ekstraordinære indsats, siger direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed Lisbet Zilmer-Johns.

- Nu er vi kommet dertil, hvor vi kan teste os selv derhjemme, og samtidig er stort set alle restriktioner bortfaldet, så derfor har vi ikke længere samme behov for hurtigtestcentrene. Men man vil stadig kunne få en PCR-test.



Brug selvtest

Du kan bruge en selvtest, for eksempel hvis du er øvrig kontakt, inden du skal være sammen med en person, der er i øget risiko for at blive alvorligt syg af covid-19, eller du har fået en besked i din smittestop-app. Hvis din selvtest er positiv, anbefales det, at du får taget en PCR-test for at bekræfte resultatet, lyder det fra Styrelsen for Forsyningssikkerhed.