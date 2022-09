Alle Fakta-butikker lukker

Ved årets udgang vil der dermed være godt 350 Coop 365discount-butikker i Danmark.

- Coop 365discount skal sikre kunderne billige varer og Coop en stærkere position på discountmarkedet, udtaler Kræn Østergaard Nielsen.

Store supermarkeder slås sammen

Samtidig slår Coop kæderne Kvickly og SuperBrugsen sammen og driver dem som én samlet kæde. Dog foreløbigt under de samme navne.

Koncerndirektør Allan Kristoffersen forklarer i pressemeddelelsen, at det grundet to ”meget stærke brands” ikke haster med et nyt fælles navn. Men:

- Visionen er, at der kommer til at være ét navn for kæden, siger koncerndirektøren.

Ifølge Ole Krohn, der er TV 2s finanskommentator, giver den nye plan fra Coop rigtig god mening.

Inflationen, den lavere realløn og de eksploderende energipriser ”gnaver i detailgiganternes overskud”, forklarer han, og det er derfor klogt at forsimple organisationen.

- Det er klart, at det er nemmere at administrere to kæder i stedet for fire. Der er en effektiviseringsgevinst, og det er også fornuftigt med færre brands i forhold til markedsføring, siger han.

På tide at sige farvel til Fakta

Samtidig er satsningen på Coop 365discount et udtryk for, at dagligvarekoncernen forsøger at få udvalget af butikker til at ”passe med den nye virkelighed”.

- Danskerne er for alvor ramt på pengepungen, siger Ole Krohn, der også mener, at det er på tide at sige farvel til Fakta-butikkerne:

- Brandet lugter af noget gammelt og noget passé og har haft det svært, siden man liberaliserede lukkeloven, siger han.

Da liberaliseringen af lukkeloven i 2012 trådte i kraft, tabte Fakta terræn og mistede især kunder til Netto.

Irma og Dagli´Brugsen, der også hører under Coop, fortsætter uændret med hver deres profil.