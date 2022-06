Alle danskere over 50 år tilbydes fjerde stik

Alle danskere over 50 år vil blive tilbudt et fjerde stik mod coronavirus. Tilbuddet til aldersgruppen kommer i løbet af efteråret.

Det erfarer TV 2 fra flere kilder.

Onsdag klokken 10 vil statsminister Mette Frederiksen afholde pressemøde, hvor hun vil fortælle om "coronastrategien for de kommende måneder", fremgår det af en pressemeddelelse fra Statsministeriet.

Her vil hun blandt andet fortælle om vaccinationsplanen.

Årsagen til, at en lang række danskere igen skal vaccineres, er den nye Omikron-variant, BA.5. Tirsdag oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter, at varianten er blevet den dominerende i Danmark.

Samtidig oplyste han, at kontakttallet er beregnet til 1,1. Det betyder, at smitten med coronavirus igen er i vækst landet over.

Tirsdag blev over 2.000 danskere konstateret smittet med coronavirus.

Sundhedsordførere bakker op

Partiernes sundhedsordførere har været til orientering forud for pressemødet. Og der er bred enighed om at få lavet en beredskabsplan, så vi ikke risikerer, at smitten overrumpler samfundet igen.

Det fortæller de til TV 2.

Fra Venstres Martin Geertsen lyder det eksempelvis:

- Vi skal have en vaccinationsplan, så vi har styr på, hvem der skal vaccineres hvornår, og så skal der styr på beredskabet. Vi kan simpelthen ikke have, at vi endnu engang oplever, at børnene ikke kan komme i skole, og at restauranterne skal lukke klokken 22.00. Det skal der simpelthen styr på.