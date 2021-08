Alle 2-6-årige bør blive vaccineret mod influenza i år, siger SST

Det er desuden en udfordring, at de seneste to sæsoner med coronarestriktioner har gjort, at vi nærmest ikke har haft influenza.

- Vi må nok forvente – det er i hvert fald det, vi frygter – at vi får en hårdere omgang influenza til vinter end normalt og med mange smittede. Og så med coronaepidemi oveni, hvor vi slet ikke ved, hvad der sker, hvis man smittes med begge sygdomme, siger Helene Probst, der er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, til avisen.

Influenzasmitte koster liv

En af grundene til den nye anbefaling er blandt andet, at det særligt er børn, der spreder influenza.

Her gælder det ikke bare, at de bliver oftere smittet og oftere udskiller større mængder virus, men også at de har sværere end voksne ved at overholde retningslinjer, der skal forebygge smittespredning.