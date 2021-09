Akut- og børneafdelinger lagt ned - personalet kan ikke følge med

I øjeblikket holder regionens hospitaler hver dag videomøde for at tage pulsen på kapaciteten på de enkelte hospitaler – og for at andre kan byde ind med hjælp, hvis et hospital er i kapacitetsproblemer.

- De fleste hospitaler siger, at de ikke har kapacitet til overs, og at de ikke kan tage andre hospitalers patienter, siger han.

Flere opringninger og flere akutkørsler

Oven i presset på børne- og akutafdelingerne kommer ifølge Anders Kühnau flere opringninger til vagtlægerne og et stigende antal akutkørsler med ambulancer.

Der er også længere ventelister på grund af blandt andet coronapandemien, konflikten med sygeplejerskerne og en generel mangel på sundhedspersonale, som ikke kun drejer sig om sygeplejersker:

- Hvis vi skal udrede flere mennesker, skal vi eksempelvis også bruge flere bioanalytikere.

Regionrådsformanden foreslog søndag oprettelsen af en krisekasse til at betale for en bedre honorering af ekstravagter. Dét har sygeplejersker ellers afvist at ville fortsætte med som konsekvens af, at regeringen i august brød ind i konflikten mellem sygeplejerskerne og Danske Regioner.

- Vi bør have en dialog i forhold til, om vi kan få nogen til at arbejde mere – og at man ikke bare konsekvent siger nej. Men også at vi kan give dem en ordentlig honorering, siger Anders Kühnau.

Ansatte skal arbejde endnu mere

Dansk Sygeplejeråd (DSR) er uenig med Danske Regioner om mange ting. Én ting kan de dog skabe fælles fodslag om: Sygehusvæsnet er presset på flere områder.

Formanden for DSR, Grete Christensen, nævner over for TV 2 også landets landets akut- og børneafdelinger, som nogle af de afdelinger, der lige nu er hårdest ramt.

Men så stopper enigheden også, for ifølge DSR er løsningen ikke en bedre honorering for ekstraarbejde. Det er derimod en generel lønstigning på sygeplejerskernes grundløn for at kunne fastholde og rekruttere flere. For sygeplejerskerne har for længe løbet for stærkt, siger Grete Christensen.

- De kan ikke holde til mere nu, og det er heller ikke rimeligt, siger hun og fremhæver nødvendigheden af at skabe en balance mellem antallet af sygeplejersker og de sengepladser, der er til rådighed.

- Vi kan ikke blive ved med at lade som om, at hele sundhedsvæsenet kan køre, når der reelt mangler så mange.

Alligevel bliver Danske Regioner nødt til at bede nogle ansatte om at arbejde mere, oplyser Anders Kühnau.

- Det er rigtig svært, for de har allerede arbejdet rigtig meget. Men vi står i en alvorlig situation, hvor mange patienter kan komme alvorligt til skade, hvis vi ikke hjælper dem, siger han.