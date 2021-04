Aktier er blevet allemandseje

Når aktiemarkedet enten stiger eller falder i værdi, sælger Nord automatisk, så ens portefølje matcher den fordeling.

- Kvinder har oftest en lidt lavere risikoprofil end mænd. Vi har ikke set nogen ændring eller nogen nye tendens i folks risikoprofil over tid, fortæller Anders Hartmann.

En af dem, der har benyttet sig af robotrådgiverne fra Nord.Investments er 30-årige Andreas Heibrock Mortensen. Han peger på, at den teknologi har gjort det lettere og mere tilgængeligt at investere.

- Det kan nok godt afholde nogle fra at investere, hvis de skal i banken, lave en aftale og finde et tidspunkt, der passer, for at holde et møde. At det hele kan klares hjemmefra, det kan nok godt skubbe nogle i gang, siger Andreas Heibrock Mortensen.