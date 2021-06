Aftale om kommunernes økonomi på plads

Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen har tirsdag aften landet en aftale om kommunernes økonomi for 2022.

Aftalen indeholder et løft af servicerammen på 1,4 milliarder kroner, som især skal dække den demografiske udvikling med flere ældre og flere børn.

For den seneste aftale for 2021 blev området løftet med 1,5 milliarder kroner, mens det i 2020 blev løftet med 1,7 milliarder kroner. Der er hvert år brug for et øget beløb på området, fordi befolkningssammensætningen giver større udgifter.

- Der er tale om, at vi her går ind og prioriterer velfærd i kommunerne, siger finansminister Nicolai Wammen (S).

Også KL er tilfreds med, at der er indgået en aftale.

- Det har været nogle svære forhandlinger og også nogle forhandlinger, der har trukket lidt mere ud, end de plejer, siger KL’s formand, Jacob Bundsgaard.

Mangler løft til handicap

Fredag skiltes parterne uden at nå frem til en aftale efter mere end 11 timers forhandlinger. De var for langt fra hinanden og havde brug for en tænkepause, lød det fra KL’s formand, Jacob Bundsgaard.

Det var det specialiserede socialområde, der umuliggjorde, at parterne kunne blive enige på det tidspunkt. Det er et område, der omfatter udsatte børn, unge og voksne samt børn og voksne med handicap.

På det område fik KL ikke det løft, man havde håbet på.

- Det er klart, det er regeringen, der definerer den økonomiske politik. Og der må vi anerkende, at der ikke er et tilstrækkeligt stort råderum i dansk økonomi i øjeblikket, til at der blev råd til det løft, vi havde håbet på, siger Jacob Bundsgaard.

Regeringen forhandler hvert år om de økonomiske rammer for både kommuner og regioner.