Aftale forhøjer varmecheck til 5.900 kroner, erfarer TV 2

Bag aftalen er de samme partier, som stod bag aftalen i februar.

Udbetales tidligst til august

Klima- og energimister Dan Jørgensen (S) har fortalt, at varmechecken tidligst kan blive udbetalt til august, selvom aftalen i februar ellers blev præsenteret som en ”akut” hjælp.

Forsinkelsen skyldes ifølge ministeren, at det har vist sig "vanskeligere end antaget" at lave de it-systemer og datasammenkørsler, der skal til.

Forsinkelsen har medført hård kritik fra især de blå partier, der mener, det er alt for sent, at der tidligst kommer hjælp sidst på sommeren.

Ifølge TV 2s oplysninger er det fortsat planen, at checken først kan komme ud tidligst til august.