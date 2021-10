Afsløret på billeder: Her bryder VM-spillere reglerne i Aarhus

Selvom man er fuldt vaccineret, skal man stadig medbringe en PCR-test, der er maksimalt 48 timer gammel, ligesom man skal ankomme dagen før for at kunne gå i isolation og tage endnu en coronatest. Alt sammen noget Badminton Danmark er blevet pålagt at effektuere, hvis VM skal afvikles.

Mit postulat vil jo være, at den grønne zone og restriktionerne mest af alt er lavet for at beskytte spillerne. Hvordan skal alle andre så tage det seriøst, når de kan se, spillere render rundt ude i Aarhus?

- Ja... du har fuldstændig ret, siger direktør Bo Jensen og uddyber:

- Men vi har fra starten af sagt, at vi selvfølgelig vil implementere en grøn og rød zone, som BWF har krævet af os. Og vi vil gøre vores bedste for at indskærpe reglerne, men vi har ikke ressourcerne til at håndhæve det, rende rundt og lege politi og føre opsyn med, om alle nu også overholder bestemmelserne. Der må vi henvise til BWF.

De danske spillere ankom onsdag eftermiddag til Aarhus, hvor de gik i isolation og fik foretaget en coronatest, så de fra i dag kan træne og være en del af den grønne boble.

Thomas Cup og Uber Cup løber fra den 9. til 17. oktober.