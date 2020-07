Ældre-direktør forfærdet efter plejesvigt: Kan sammenlignes med coronakrisen

90-årige Else. Ifølge hendes familie blev hun udsat for massive omsorgssvigt på plejehjemmet Kongsgården. Foto: TV 2

Der er behov for en kulturrevolution i plejesektoren.

Det er konklusionen fra Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup, i kølvandet på TV 2s afsløringer af svigt i ældreplejen.

Med skjulte kameraer viser tv-dokumentaren, hvordan 90-årige Else og 91-årige Niels på hvert deres plejehjem bliver udsat for omsorgssvigt.

Mens en smerteramt Else gentagne gange bønfalder sin plejer om at sænke hendes lift, må demente Niels vente 10 timer på at få skiftet sin ble.

Og det var med forfærdelse, at Bjarne Hastrup så dokumentaren.

- Jeg synes, det er iskoldt. Det er uforsvarligt, da vi ved, at det kan medføre bækkenbetændelse. Man sætter både sundheden og værdigheden på spil, siger Hastrup om optagelserne fra Niels’ plejehjem.

Kan sammenlignes med coronakrisen

Bjarne Hastrup mener, at episoderne, som de skjulte optagelser afslører, er et symptom på en krise i ældreplejen. En krise, han mener kan sammenlignes med coronakrisen, da den i lige så høj grad kalder på resolut politisk handling.

Han mener, at der nogle steder i plejesektoren, er opstået en forråelse, som er fuldstændig uacceptabel.

Demente Else beklagede sig flere gange over smerter, mens hun hang i liften.

Foto: TV2

Siden de første optagelser af Else kom frem i offentligheden, har Ældre Sagen modtaget over 100 henvendelser om ældre borgere, der har oplevet svigt, fortæller Bjarne Hastrup.

Mens nogle er blevet fejlmedicineret, har andre været dehydrerede eller oplevet nedværdigende tale.

Byrådsmedlemmer kræver handling

Bjarne Hastrup synes, at optagelserne afslører episoder, som en kommunalbestyrelse burde skamme sig over.

- Når man så har skammet sig over det, kan man gå ud at gøre noget ved det, siger Ældre Sagens direktør om dokumentaren.

Optagelserne fra demensplejehjemmet Huset Nyvang, hvor 91-årig Niels Christian Nielsen bor, har fået Randers Kommune til at beklage de kritisable forhold.

Både Venstres ni byrådsmedlemmer, Dansk Folkepartis tre medlemmer og Velfærdslistens ene medlem i byrådet mener, at der skal drastiske tiltag til for at forbedre ældreplejen i kommunen.

En byrådsgruppe har derfor foreslået at nedsætte en undersøgelse af samtlige af kommunens 22 plejecentre for at afdække eventuelt lignende forhold.

Først efter 9,5 time fik Niels tømt sin ble.

Foto: TV 2

I Aarhus Kommune, hvor 90-årige demensramte Else Marie Larsen bor, har afsløringerne også fået konsekvenser.

Tirsdag lovede den ansvarlige rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Jette Skive (DF), at området nu skal have ny direktion.

Det er endnu ikke er klarlagt, hvad en ny direktion omfatter, men Aarhus Kommune bekræftede tirsdag overfor TV 2, at man er i gang med at omstrukturere som følge af sagen.

Omsorgssvigtet har indtil nu haft konsekvenser for 13 ansatte i ældreplejen i Aarhus Kommune.

Ifølge Jette Skive er fem af dem, herunder forstanderen, ikke længere på Kongsgården, hvor Else Marie Larsen bor:

Én er bortvist efter tjenestelig samtale.

Én opsagde selv sin stilling efter tjenestelig samtale.

Én stoppede inden den tjenestelige samtale. Vedkommende ville have været bortvist.

To er sendt på kompetenceudvikling.

Jette Skive ved endnu ikke, om de to ansatte på kompetenceudvikling kommer til at arbejde i ældreplejen igen.

