Advokat revser politiets ordvalg: - Det kan nemt blive misforstået

Politiet har "ingen idé" om, hvilke stoffer de leder efter i forbindelse med to kvinders dødsfald i Aarhus.

En 24-årig mand blev mandag sigtet for drab på to kvinder i samme lejlighed i Brabrand, og særligt to detaljer er siden blevet fremhævet:

At dødsfaldene ifølge specialanklager ved Østjyllands Politi Jesper Rubow er foregået i et "misbrugsmiljø".

Og at politiet har en teori om, at kvinderne er døde af forgiftning.

Den sigtedes forsvarsadvokat, Niels Lyhne, anfægter dog nu netop politiets ordvalg.

- Det kan nemt blive misforstået og blive et lidt falskt lod i vægtskålen, siger han til TV 2.

Man kan "lægge to og to sammen"

Niels Lyhne uddyber, at ordet forgiftning ifølge ham kan give nogle forkerte associationer.

- For der er jo ikke tale om, at han har givet dem gift. Der er tale om to piger, der er døde i et misbrugsmiljø, og så kan man selv lægge to og to sammen, siger han.

Ifølge forsvarsadvokaten skal man huske, at ordet forgiftning blot er et ”lægeligt udtryk for indtagelse af stoffer”.

- Så det er jo ikke et udtryk for, at de er blevet forgiftet med stryknin eller lignende, siger han.

Antager at det er stoffer

Niels Lyhne vil ikke komme nærmere ind på, hvad han mener med, at man selv kan lægge to og to sammen. Han vil heller ikke uddybe, hvad ordet misbrugsmiljø dækker over.

- Jeg bruger kun ordet misbrugsmiljø, fordi specialanklageren også har gjort det, siger han.

Men du er enig med ham?

- Ja.