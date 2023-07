Advarer om farlige opladere: – Det ser skidt ud

- Det er vigtigt at være lidt kritisk over for prisen, når man køber en ny lader. Kan man bestille en oplader på nettet til 30 kroner inklusiv fragt, er det nok ikke den bedste kvalitet, siger Lars Søllingvraa Niemann, der er teamleder hos Sikkerhedsstyrelsen.

Når den ikke er at finde i hånden, er det givetvis, fordi den ligger til opladning på sengebordet eller er at finde i en stikkontakt på arbejdsbordet.

Her viste der sig at være flere ting galt med de opladere, der slog negativt ud på testen. Alt lige fra manglende isolation til forkert mærkning og plastikdele i laderne, der udgjorde en brandfare.

Oplad ikke på et brandbart materiale, for eksempel en sofa eller en seng.

Er man på udkig efter en ny oplader og enten står nede i butikken eller lægger en oplader i varekurven på nettet, er der ifølge Lars Søllingvraa Niemann flere ting, man bør have i baghovedet.

- De to bedste indikatorer er CE-mærkning og sporbarhed, siger Lars Søllingvraa Niemann.

Sporbarhed er ifølge ham et vigtigt pejlemærke for produktets kvalitet, fordi det sikrer, at produktet kan spores tilbage til fabrikanten bag produktet.

CE-mærkningen er en garanti for, at et produkt vurderes til at opfylde EU's krav om blandt andet sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse.

Anmeldelse af usb-opladere eller andre farlige produkter kan ske gennem Sikkerhedsstyrelsen på produkter.dk.