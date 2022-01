Advarer mod sort is: Lumsk vejrsituation i aften og nat

En klassisk dansk vejrsituation skaber risiko for glatte veje onsdag aften og natten til torsdag.

Efter en dag med byger og dermed våde vejbaner, klarer det i aften op, hvilket får temperaturen til at falde til under nul grader mange steder.

- Det er en lumsk situation, som vi ofte oplever i den danske vinter, siger Peter Tanev fra TV 2 Vejret:



- Først en dag med plusgrader og regnbyger, og så en aften hvor det klarer op og bliver så koldt, at vejrbanerne kan fryse til. Det er det, som man også kalder for sort is.