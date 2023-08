Advarer mod boligsvindel før studiestart

For nogle uger siden blev over 60.000 håbefulde studerende tilbudt en plads på en af landets videregående uddannelser. Og for en stor dels vedkommende betyder den nye tilværelse som studerende også et skifte fra hjemstavn til én af landets studiebyer; København, Aarhus, Odense og Aalborg.

quote De narrer folk til at indbetale et depositum eller noget forudbetalt leje for en bolig, der ikke eksisterer Peter Høholt, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi

De mange nye, uerfarne lejere, der strømmer ind på markedet, giver gode muligheder for spekulanter og bolighajer. Det får nu Københavns Politi til at komme med en kraftig advarsel til nytilflyttere og studerende, der søger bolig i især hovedstaden. - Helt konkret er der mennesker, der udgiver sig for at være udlejere, og som udlejer fiktive boliger. De narrer folk til at indbetale et depositum eller noget forudbetalt leje for en bolig, der ikke eksisterer, fortæller vicepolitiinspektør hos Københavns Politi, Peter Høholt.

Han understreger, at problemet ikke er nyt, og at der i flere år har været problemer med bedrageri på lejeområdet. Dette skyldes især, at der har været rift om boligerne. At antallet af sager om snyd stiger, mærker man også hos Lejernes Landsorganisation (LLO). - Det er højtid for svindel på lejeboligmarkedet, og det er noget, vi mærker hos os, forklarer Helene Toxværd, der er landsformand hos LLO Hun peger på, at især de helt små lejemål danner rammen om svindelsager. Rammer særligt de helt unge Ifølge LLO-formanden er det særligt de helt unge, som flytter hjemmefra for første gang, der er eksponeret for boligsvindel.

quote Hvis man bliver bedt om at lave en overførsel til udlandet, så bør alle alarmklokker ringe Peter Høholt

De unge hører fra deres omgangskreds, at lejemarkedet er presset, og det påvirker dem i nogle tilfælde til at tage uhensigtsmæssige beslutninger, mener hun. - Mange af dem kommer med deres børneopsparing og kaster den efter en lejlighed - her bør man virkelig være opmærksom. Det bør ske i god ro og orden og det er vigtigt, at man har styr på, hvad man skriver under på, og hvem man overfører penge til, forklarer hun. Gode råd til at undgå snyd Både hos LLO og Politiet er der gode råd at hente, hvis man som lejer vil undgå at blive snydt. Helene Toxværd er godt klar over, at det ikke er helt nemt at bevare overblikket, når man er på boligjagt i hovedstadsområdet. Men hun understreger, at det vigtigste er, at man holder hovedet koldt, og ikke lader sig stresse af udlejeres hektik.

Sådan undgår du snyd: Du bør undersøge, hvem der ejer boligen. Det kan du tjekke på Tinglysning.dk eller Boligejer.dk Vær sikker på, at boligen rent faktisk er på markedet – tag kontakt til ejeren. Få en fremvisning af lejligheden – man skal ikke skive under eller betale for noget, man ikke har set. Når man så får en fremvisning i lejligheden, så bed om billedlegitimation (Pas, kørekort eller anden gyldig legitimation med billede) Betal aldrig kontant. Man er bedre sikret, hvis man overfører via et pengeinstitut. Vær særlig opmærksom, hvis du bliver bedt om at lave en overførsel til udlandet. Kilde: Københavns Politi arrow-down