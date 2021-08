Aarhusianer vinder OL-sølv som del af cykelduo

Den danske duo fejrede sølvet, som var det en guldmedalje, og det skyldes, at Storbritannien blev suveræn guldvinder på cykelbanen i Izu.

Allerede efter de første 30 omgange var Laura Kenny og Katie Archibald nærmest umulige at hente. Rusland tog bronzemedaljen.

De hollandske favoritter skuffede stort og endte som nummer fire. Med 71 runder tilbage styrtede den store stjerne Kirsten Wild, og herfra fandt duoen ikke farten igen.



Flere gange undervejs var danskerne også tæt på at styrte. Blandt andet i forbindelse med det hollandske styrt. Kaosset på banen betød også, at danskerne missede et skifte. Det viste sig dog at være fuldstændig ligegyldigt. Heldigvis.

Julie Leth, som i dag bor i Aarhus, er opvokset i Mårslet syd for byen.