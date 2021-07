Aarhus tæt på nedlukning: Flertal vil ændre reglerne

Den radikale sundhedsordfører erkender, at der kan være behov for at se på, om de nuværende regler er tidssvarende:

- Reglerne blev lavet før sommerperioden. Derfor vil vi gerne have Epidemikommisionen til at mødes hurtigst muligt.

Virolog vil gerne udvide grænser

Virolog Allan Randrup Thomsen er dog trods stigende smitte ikke bekymret.

- Der er ikke belastning på sundhedssektoren og smitten rammer primært de unge.

Han mener derfor, at der er plads til at se på de fastsatte grænser for nedlukning.

- Vi er et andet sted i epidemien i dag. Vi har accepteret at leve med et højere smittetryk, fordi der ikke er den samme belasting på vores sundhedssystem, siger Allan Randrup.

Torsdag meldte Statens Serum Institut om 1141 smittetilfælde med coronavirus. Antallet af dagligt smittede ligger dermed for tredje dag i træk over 1000.