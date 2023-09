Aarhus sætter ind mod vanedannende og udbredt pille blandt unge: - Problemet kan vokse virkelig hurtigt

- De her opioider er meget, meget vanedannende og kræver en lidt anden tilgang end den, vi har haft tidligere. Så det er det, pengene skal gå til, siger borgmester Jacob Bundsgaard (S) i en pressemeddelelse.

Aarhusianske unges misbrug af opioidpiller er så bekymrende, at man fra politisk side nu sætter penge af til at komme problemet til livs.

Christian Budde (V), der er rådmand for sundhed og omsorg i Aarhus Kommune, fortæller, at et "stigende antal aarhusianere" bliver afhængige af opioiderne.

- Kombinationen af, at mange unge opfatter stoffet som ufarligt, og at det er lettilgængeligt, gør, at problemet kan vokse virkelig hurtigt, hvis ikke vi gør noget, siger han til TV 2.



En anden type unge

I februar afdækkede TV 2 Kosmopol, hvordan de meget vanedannende opioidpiller af blandt andet mærket Dolol havde spredt sig blandt unge i Greve og flere andre kommuner i Storkøbenhavn.

Det gav en del opmærksomhed på pillerne, der er morfinlignende præparater, som kan købes på recept og gives til patienter mod stærke smerter i ryggen eller tænderne.

Men til trods for det øgede fokus oplever misbrugskonsulenter stadig, at stoffet er udbredt blandt aarhusianske unge. Det fortæller Morten Aagaard, der er afdelingsleder på Rusmiddelcenter Aarhus.

- Vi har nye unge under 30 år hver eneste uge. Det kan tage tid at opbygge en afhængighed, og det tager tid, fra de starter på misbruget, til de henvender sig til behandling. Det er derfor, at jeg påstår, at vi kun har set toppen af isbjerget, siger han til TV 2.

Hvor det for ti år siden primært var unge med sociale problemer, der henvendte sig med afhængighed af opioid i misbrugsrådgivningen, så er billedet et helt andet i dag.

- Det er unge, der kommer direkte fra gymnasiet eller har arbejde. Det er helt almindelige unge mennesker, der bruger de her piller i en periode af deres liv for at klare sig godt, fortæller han.

Samarbejde med nattelivet

Pengene i budgetforliget er øremærket til behandling af misbrug på kommunens misbrugscentre.

Det skal både hjælpe de unge, der allerede er havnet i et dybt misbrug, og de unge, der er i risiko for det.

- Vi vil gerne lave en styrket, tidlig indsats. Hvis vi fanger de unge med misbrug endnu hurtigere, så kan vi også begrænse skadevirkningerne og øge muligheden for at hjælpe dem ud, siger Christian Budde.