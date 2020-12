Aarhus-professor: Sådan virker den nye vaccine

5. Hvordan har man udviklet den her teknik så hurtigt?

Teknologien bag mRNA er blevet kaldt "starten på en ny vaccine-æra" og "det 21. århundredes penicillin".

Den sammenligning vil Rune Hartmann ikke drage, selv om mRNA-vaccinerne er banebrydende. Men hvor penicillin var en pludseligt verdensomvæltende opdagelse, er vaccinerne noget, der har været længe undervejs.

- Det her er et enormt fremskridt. Det er et meget stort arbejde, der når sit klimaks - man står på skuldrene af 20 års forskning, der har udviklet sig gradvist, siger han.

Man har blandt andet brygget på mRNA-teknologien under Zika-epidemien, hvor man fik gode resultater. Men zikavirussen bredte sig aldrig, og de kliniske test blev indstillet.

Så paradoksalt nok krævede det en verdensomspændende virus at få fremskyndet processen og sat alle sejl - både økonomiske, politiske og teknologiske - til i udviklingen af vaccineteknologien. Blandt andet har man har kunnet teste og producere vaccinen sideløbende, fordi der var midler til det.

Det har resulteret i en rekord: Indtil for nylig tog den hurtigst udviklede vaccine fem år at lave, men de godkendte vacciner mod coronavirus har man brugt under et år på.