Aarhus-professor kalder nye resultater af coronapille "særdeles spændende læsning"

Medicinen kan sammenlignes med Remdesivir, som hindrer virus i at formere sig, siger Lars Østergaard.

- Og det ser også ud til, at effekten er større end med Remdesivir, som har været gængs covid-behandling i over et år.

I Merck’s fase-3-forsøg med den nye coronapille har 775 patienter med mild til moderat covid-19 deltaget.

Her blev 7,3 procent af de patienter, som modtog Molnupiravir, indlagt på hospitalet. Blandt placebomodtagerne blev 14 procent indlagt. Der var inden for forsøgsperioden ingen dødsfald blandt de patienter, der modtog Molnupiravir, mens der blandt placebomodtagerne var otte dødsfald ifølge producenten.

For at den nye coronapille skal virke effektivt, ser det ud til, at det er vigtigt at komme i gang med behandlingen tidligst muligt i sygdomsforløbet, siger Lars Østergaard.

Han siger samtidig, at vi nok må vente ”noget tid endnu”, inden stoffet er godkendt til brug herhjemme.

Vil snart søge i Europa

Foruden ansøgningen i USA lader producenten Merck forstå, at den også vil søge om godkendelse af pillen i Europa og andre steder i verden, skriver Ritzau.

Ifølge Reuters siger talsmænd fra Merck, at det er uvist, hvor lang tid de amerikanske myndigheder vil være om at vurdere behandlingen.

Men Dean Li, der er chef for Mercks laboratorier, siger, at myndighederne prøver at arbejde på sagen hurtigt.