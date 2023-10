Aarhus bliver lukket land for 57.000 danske biler

Fra 1. oktober bliver det således forbudt for dieselpersonbiler uden et godkendt partikelfilter at køre ind i kommunernes såkaldte miljøzoner.

Ifølge databanken Bilstatistik.dk rammer de nye krav på landsplan op mod 63.088 dieselpersonbiler.

Det svarer til omkring otte procent af den samlede bestand af dieselpersonbiler på nogenlunde 781.000.

Efterlyser større økonomisk hjælp

Miljøzonerne blev etableret i juli 2020 for erhvervskøretøjer og har til formål at sikre renere luft.

De nye regler kommer på baggrund af en lovændring fra marts 2022, hvor et bredt politisk flertal sørgede for, at kommuner med miljøzoner kunne indføre kravet om kun at give adgang til dieselbiler med partikelfilter.

Hos FDM bakker de "grundlæggende" op om, at de ældste dieselbiler bliver indlemmet i reglerne for miljøzonerne.

Sådan siger chefkonsulent i FDM Dennis Lange til TV 2.

- Uanset hvordan man vender eller drejer det, er der ingen tvivl om, at de ældste dieselpersonbiler uden partikelfilter er blandt de mest svinende. Derfor bakker vi i FDM op om de nye skærpede krav i landets miljøzoner, lyder det.

Dog mener chefkonsulenten, at politikerne burde give en større økonomisk håndsrækning til de bilejere, der nu kommer til at have ubrugelige biler stående i garagen.

- Vi havde gerne set, at man indførte en midlertidig højere skrotpræmie for denne type biler, så disse bilejere blev endnu mere motiveret til at skifte dem ud. Hvis man gjorde det, tror vi, at man ville få endnu flere af disse mest forurenende biler væk fra vejene, siger Dennis Lange.

En dyr affære

Ejer man en af de biltyper, der nu falder under miljøzonereglerne, er det dog muligt at få eftermonteret og godkendt et partikelfilter til ens bil, så de fortsat må bruges i miljøzonerne.

Ifølge Bilstatistik har 6000 biler i dag et eftermonteret partikelfilter, mens godt 57.000 dieselpersonbiler mangler og derfor fremover ikke må køre i zonerne.

Og monteringen er ”langt fra” mulig i alle bilerne, ligesom det også kan være en dyr affære, lyder det fra FDM.

En artikel fra FDM fra 2018 og en aktuel søgning foretaget af TV 2 rundt omkring på diverse autoværksteders hjemmesider viser, at prisen varierer fra omkring 5000 til 15.000 kroner.