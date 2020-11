Årets vådeste måned på vej til at blive temmelig tør

November kan ende rekord-varm

November måneds vejr har været næsten totalt dominerende af vind fra vestlige retninger, hvilket har sikret os tilførsel af meget varm luft for årstiden. Ofte er vind fra det vestlige verdenshjørne på vores breddegrader lig med ustadigt vejr med meget nedbør.

Dette har dog ikke helt været tilfældet i år. Et højtryk over Mellemeuropa har ad flere omgange været medvirkende til, at det samtidigt har været relativt tørt vejr.

Derfor har vi den relativt særegne kombination af en temmelig tør og meget varm november måned. Til og med mandag er middeltemperaturen i november på 8,7 grader. Normaltemperaturen i november er 4,7 grader, mens den nuværende rekord fra 2006 lyder på 8,1 grader.

Oktober bliver fremover den vådeste måned i Danmark

Som nævnt ovenfor betragtes det "normale" vejr i Danmark ud fra 30-års gennemsnittet 1961-1990. Denne klimanormal bliver dog udskiftet netop i disse år og vil være klar ved starten af det nye år.

Den nye klimanormal vil gælde for perioden 1991-2020, og derfor har normalværdierne for de enkelte måneder ændret sig som følge af den nye normal.