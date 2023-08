43-årig landmand kæmper med falske forventninger fra kvinder

Det var en ambivalent dag, da Niels Erik Wegger sidste sommer var forlover ved sin kammerats bryllup.

Luften var så tyk af kærlighed, at den lagde sig som en tung dyne om skuldrene på ham. Han var glad på sine venners vegne. Men når han kiggede på de andre gæster, så han par. Kærestepar. Ægtepar. Selv var han bare én.

- Jeg sad og følte mig lidt ensom. Og jeg blev ked af det mellem talerne, for jeg var jo single. Og der tænkte jeg, at det ikke kunne blive ved med at gå. Jeg måtte gøre noget aktivt.

I øjeblikket kan han ses som en af i alt seks landmænd, der søger kærligheden i TV 2-programmet ’Landmand søger kærlighed’.

Her havde vært Lene Beier 34 breve med til den 43-årige griseavler. Egentlig et antal i den høje ende, når man sammenligner med tidligere deltagere.

Men Niels Erik Wegger har heller aldrig følt, at kvinder ikke fandt ham interessant.

Hans udfordring er en anden. En han arvede ved fødslen.

Stavnsbundet

’Landmand søger kærlighed’ kan i år fejre jubilæum. I ti sæsoner har vi kunnet følge kærlighedshungrende landmænd og -kvinder, der ofte har haft det til fælles, at de er stavnsbundet til deres hjemby. For her ligger deres gård. Deres arbejde. Deres identitet.

Også for Niels Erik Wegger er det et ufravigeligt krav, at hans kommende kone vil flytte til Bjergby nord for Randers. Her ligger slægtsgården Bjergbygård, så her bliver han nødt til at bo.

Men sådan har det ikke altid været. For i en årrække forlod Niels Erik Wegger Bjergby for at se, om lykken fandtes andetsteds. Om der var noget, der huede ham mere end den stilling, han var født til at besidde.

På sin vej nåede han både at arbejde for Landbrug og Fødevarer og at være konsulent i Danish Crown. Fra 2001 til 2003 var han i Forsvaret som sergent og søgte siden ind på Hærens Officerskole men fik afslag. Lokalpolitik har han også flirtet med, da han i 2021 stillede op for Venstre.