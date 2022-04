419.000 danske hjem får tilskud på 6000 kroner

Flere partier har dog ønsket, at der afsættes endnu flere penge til de danskere, der er hårdest ramt af de stigende energipriser.

Udover kritik af det samlede beløb har varmepakkerne også været kritiseret for at komme for sent.

Timing møder kritik

Regeringen har selv argumenteret for, at der netop er et akut behov for hjælp her og nu, hvor tårnhøje energipriser og lave temperaturer betyder, at varmebehovet hos mange danskere er stort.

Derfor blev det også mødt af kras kritik, da Dan Jørgensen efter vedtagelsen af den første varmepakke meddelte, at pengene først ville blive udbetalt til sommer.

- Det er ikke nogen god situation, og jeg er ked af det. Jeg havde håbet, det kunne gå hurtigere, sagde han dengang til TV 2.