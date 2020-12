40.000 plejehjemsbeboere bliver blandt de første, der får coronavaccine

I Region Midtjylland er 72 covid-19 patienter per dags dato klokken klokken 14 indlagt. 28 ligger på Aarhus Universitetshospital og 9 på Regionshospitalet Horsens. På Hospitalsenhed Vest er 17 COVID-19 patienter indlagt. Desuden ligger der 8 patienter i Randers og 9 på Hospitalsenhed Midt.



Onsdag den 16. december er 493 personer på landsplan indlagt med COVID-19. Det er 151 flere end onsdag i sidste uge.



Plejecentre hårdt ramt

Foreløbigt er 1336 personer på danske plejecentre registreret smittet med covid-19. Af dem er 330 personer døde.

Et af de største udbrud af coronavirus på et plejecenter i Danmark var i Tårnby - her er foreløbigt ti plejehjemsbeboere døde, mens 47 medarbejdere har været smittet med covid-19.

Foruden beboere på plejecentre vil også udvalgt personale i sundheds- og ældresektoren være blandt de første, der kan få vaccinen.

Danske Regioner har ingen kommentarer til notatet.