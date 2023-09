38-årig kvinde tvunget til at beholde uønsket graviditet - skal grænsen rykkes?

Tabita Mortensen var 38 år gammel, da hun opsøgte sin læge med mistanke om kræft i underlivet.

Men selvom Tabita Mortensen ikke havde kræft, så ændrede lægens besked den dag i slutningen af september alligevel hendes liv drastisk. For da lægen scannede hendes mave, var der et ekstra hjerteslag at se, som Tabita Mortensen ikke vidste noget om – og for hende var det ikke en lykkelig omstændighed. - Jeg tænkte, at mit liv var ødelagt. Jeg skulle have en abort, og det kunne kun gå for langsomt. Jeg kunne ikke forstå, at jeg var blevet gravid. Jeg var på prævention. Jeg havde ingen symptomer i min krop, siger Tabita Mortensen. Men da Tabita Mortensen var over 12 uger henne, skulle hun ansøge om abort, og her fik hun afslag. Nu fortæller hun sin historie i dokumentaren 'Tvunget til at føde' for at sætte fokus på det, der ifølge hende er uigennemskuelig og urimelig lovgivning.

Abort i Danmark I Danmark er abort lovligt og gratis inden udgangen af 12. graviditetsuge (uge 11+6 dage). Alle over 18 år har ret til selv at bestemme, om de vil få en abort, og man kan få en abort, selvom man ikke er fyldt 18 år. Der findes to metoder til at få en abort: medicinsk abort og kirurgisk abort. Den medicinske abort foregår ved, at du får noget medicin, som sætter aborten i gang. Den kirurgiske abort foregår ved, at du bliver bedøvet og derefter får suget livmoderens indhold ud. Hvilken type abort der giver mening for dig, kan afhænge af, hvor langt du er i graviditeten. På langt de fleste sygehuse vil man tilbyde medicinsk abort før uge 9 og kirurgisk abort efter uge 9. Sene aborter – efter uge 12 (12+0) – foregår som medicinsk abort.

Tabita Mortensen deler sammen med tre andre kvinder i dokumentaren sin historie i en tid, hvor abortgrænsen er til heftig debat, og hvor regeringen afventer Det Etiske Råds anbefalinger, før den vil tage stilling til, om abortgrænsen skal flyttes. Anbefalingen står til at komme i dag tirsdag klokken 12. Enhedslisten har foreslået, at grænsen rykkes til 22. graviditetsuge, mens flere fagfolk har argumenteret for, at grænsen bør være mellem 18 og 22 uger. Tabita Mortensen står langtfra alene. Hvert år påvirker de nuværende regler en lang række kvinder. I 2022 søgte 863 kvinder om sen abort ved abortsamrådet. Af dem fik 54 afslag. Abortankenævnet ændrede senere otte sager fra et afslag til en tilladelse. Dermed fik i alt 46 kvinder afslag på abort efter 12. uge. Det viser Abortankenævnets årlige rapport.

Abort efter 12. graviditetsuge I Danmark er det sådan, at kvinden efter 12. graviditetsuge skal have tilladelse til at få en abort. Hvis man gerne vil have en abort og er længere henne end 12. graviditetsuge, skal man tale med sin praktiserende læge, som vil henvise til en scanning. Scanningen viser præcis, hvor langt kvinden er henne i graviditeten. Herefter skal kvinden sende en ansøgning om abort til abortsamrådet i sin region. Abortsamrådet i regionen vurderer, om de kan give tilladelse til en abort. I abortsamrådet sidder der en speciallæge i gynækologi, en speciallæge i psykiatri eller socialmedicin og en socialrådgiver eller en jurist.

Verden væltede Tabita Mortensen havde aldrig selv ønsket sig at få børn, selvom hun godt kunne og kan lide andres børn. Men da hun var i uge 13, måtte hun ansøge abortsamrådet om tilladelse til abort. - Jeg var stadig ret sikker på, at jeg kunne få en abort, siger Tabita Mortensen. Men efter en samtale med to sagsbehandlere fra regionen, som giver deres vurdering videre til abortsamrådet, fik Tabita Mortensen et opkald. Abortsamrådet havde afvist hendes ansøgning. - Der vælter hele min verden sammen. Så sidder jeg dér med en besked fra nogle mennesker, der siger: "Du skal have et barn". Og der var jeg helt ødelagt. Der sidder nogle mennesker, som aldrig møder mig, og bestemmer over mit fremtidige liv, siger Tabita Mortensen. Bortadopter Tabita Mortensen fik at vide, at hun kunne vælge at bortadoptere barnet, når det var født. Hun overvejede at stikke en strikkepind op i livmoderen, falde ned ad trappen eller hoppe i havnen. Hun ville bare have fosteret ud af sin mave. - Den behandling, som man får, er under al kritik. Det er nogle mennesker, som man aldrig har mødt, der sidder og bestemmer over ens liv. Og man får absolut ingen hjælp, siger Tabita Mortensen.

Janne Rothmar Herrmann er juraprofessor på Københavns Universitet.

Lighed for loven? I dokumentaren 'Tvunget til at føde' sættes der fokus på, om sager, hvor kvinden har fået afslag om abort, kunne være endt anderledes, hvis de var blevet behandlet i en anden region. Det kan nemlig været svært at gennemskue, hvad der fører til en tilladelse i abortsamrådet. Og fordi der ikke ser ud til at være faste regler for en tilladelse, så kan det ske, at kvinder med samme udsathedfaktorer ikke nødvendigvis får samme afgørelse. Det fortæller Janne Rothmar Herrmann, der er juraprofessor på Københavns Universitet.Tog til Sverige

Sammen med en række kollegaer har hun tidligere fået indblik i 663 af abortsamrådenes afgørelser. Med forbehold for at de ikke kunne få adgang til alle afgørelserne, så de ting, der netop indikerede forskellige afgørelser for samme slags sager. - Det er et problem, for så er der ikke lighed for loven, siger Janne Rothmar Herrmann. Da TV 2 Dokumentar selv fik adgang til en lang række afgørelser fra samrådene, lagde de mærke til det samme. To kvinder i umiddelbart den samme sociale situation – begge med et aktivt hashmisbrug – fik forskellig afgørelser i to forskellige landsdele. I Region Sjælland fik kvinden tilladelse til abort i 21. graviditetsuge. I Region Midtjylland fik kvinden afslag i 22. graviditetsuge. Abortsamrådet i Region Midtjylland svarer på mail: - Ved gennemgang af afgørelserne kan det godt komme til at se ud, som om to sager umiddelbart er ens. Men det er ikke altid tilfældet. Det er altid en konkret og individuel vurdering af sagens samlede oplysninger. Tog til Sverige I mange af vores nabolande er abortgrænsen senere end i Danmark. I Sverige er grænsen 18 uger, og i Storbritannien er den 24 uger. Det er fuldt lovligt at tage til et andet land og få foretaget en abort. Tabita Mortensen bookede en billet til Stockholm, og der fik hun foretaget aborten. - Endelig, endelig, endelig var det, der ikke skulle være i min krop, ude af min krop, siger Tabita Mortensen. I dag er det otte år siden, og hun har aldrig fortrudt sit valg. - Jeg var aldrig i tvivl. Jeg er ikke i tvivl den dag i dag. Jeg skal ikke have et barn på otte år, der hver eneste dag ville minde mig om, at det ikke var en beslutning, jeg selv havde taget, siger Tabita Mortensen.

Tabita Mortensen er ikke i tvivl. For hende var det rigtigt at få en abort.