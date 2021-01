33 smittede danskere har fået falsk negativ test i Dubai

Mette F. med stikpille til Dubai-rejsende

Statsminister Mette Frederiksen (S) langede torsdag aften ud efter danskere, der "lystigt rejser til Dubai".

- Vi ved, at folk, der har været i Dubai, har bragt den nye mutation til Danmark, lyder det fra Mette Frederiksen, som ønskede at skærpe indrejsereglerne til Danmark.

Også tirsdag langede statsministeren ud efter danskere, der rejser til Dubai.

- Jeg tror, at jeg skal pålægge mig selv lidt restriktioner, inden jeg udtaler mig om det, sagde hun under en debat i Folketinget.

- Der er en grund til, at verden er gået i rød, og at vi anbefaler, at folk ikke rejser ud. Der er en grund til, at vi over for alle, inklusive dansk erhvervsliv, som vi lever af i dette land, virkelig anmoder om, at vi ikke rejser ud, fortsatte hun.