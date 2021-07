32-årige aarhusianske Louise i Tyskland: - Alle vores ting er ødelagt

- Alle vores ting dernede er blevet ødelagt. Vi er forsikret, men har efterfølgende fundet ud af, at vi ikke er dækket mod skader fra oversvømmelser. Det havde vi simpelthen aldrig troet, at vi ville få brug for, siger hun.

I løbet af eftermiddagen gik strømmen i byen, og også internetforbindelsen forsvandt.

Louise brugte med sin mand det meste af natten på at hjælpe naboer - og på at få overblik over skaderne i deres egen kælder.