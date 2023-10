28-årig kvinde blev fundet død efter bytur - eksperter kalder politiets teori om selvmord for usandsynlig

En septemberaften for 11 år siden dansede 28-årige Henriette Aabenhuus rundt på dansegulvet på diskotek Bongos i Grenaa.

Iført lyserød top, sorte jeans og bare tæer i sine sorte festsko skiftede hun imellem at indtage dansegulvet med veninderne og hyggesludre med folk i baren. Hun festede til ud på de sene nattetimer. Og da klokken nærmede sig 04.00, forlod hun diskoteket. Halvandet døgn senere blev Henriette Aabenhuus fundet hængt i sin egen have. Hun blev fundet i en usædvanlig position stående med fødderne på jorden, let bøjede knæ og begge hænder holdt i et fast greb om det elkabel, hun var hængt i. Blot tre timer og et kvarter efter at hun blev fundet, konkluderede en kriminalassistent fra Østjyllands Politi, at Henriette Aabenhuus havde begået selvmord. En afgørelse, Henriette Aabenhuus’ familie var dybt uenige i og protesterede højlydt imod. - Jeg har aldrig troet på det, og det gør jeg stadigvæk ikke, siger Henriette Aabenhuus’ far, Arne Aabenhuus.

Et halvt døgn efter, at Henriette Aabenhuus blev fundet død, fik Arne Aabenhuus og hans hustru besked fra politiet om, at deres datter havde begået selvmord. De forstod ikke, hvordan politiet kunne konkludere det så hurtigt. Foto: Dokumentarkompagniet

Men nu vurderer flere eksperter, at det er usandsynligt, at den dengang 28-årige Henriette Aabenhuus tog sit eget liv.

Det sker i dokumentarserien ‘Blev vores datter myrdet?’. Her afdækker TV 2 en række nye detaljer i sagen, der stiller spørgsmålstegn ved, hvad der egentlig skete med Henriette Aabenhuus 30. september 2012, den nat hun forlod diskotek Bongos.

"Et mistænkeligt dødsfald" Lørdag 29. september 2012 sagde 28-årige Henriette Aabenhuus farvel til sin mor ude på gårdspladsen foran forældrenes hus i Grenaa. Hun boede på det tidspunkt hos sine forældre, da hun og hendes kæreste fire måneder tidligere var gået fra hinanden. Parrets fælleshus i Korsgade i Grenaa stod tomt og var sat til salg.

Henriette var ifølge moren i højt humør, da hun forlod stedet og tog til middag hos to veninder i Bønnerup for derefter at tage ind til byen for at feste. Men det blev sidste gang, at Hanne Aabenhuus så sin datter i live. Mandag blev hun fundet delvist hængt i baghaven til netop det hus, hun og ekskæresten havde sat til salg. Det var Henriettes søster og søsterens kæreste, der fandt Henriette mandag eftermiddag, og de slog straks alarm. I politirapporten, som TV 2 er kommet i besiddelse af, kan man se, at den første, der kom frem til stedet efter alarmopkaldet, var en læge, der konstaterede, at det var et ”mistænkeligt dødsfald”. Det var det, fordi Henriette Aabenhuus både kunne støtte på benene og havde ”en løs løkke omkring halsen med fingrene stukket ind mellem løkken og halsen”. Men allerede tre timer og et kvarter senere konkluderede den kriminalassistent, der også kom til stedet, at Henriette Aabenhuus havde begået selvmord.

Sagen blev derfor ikke i første omgang efterforsket som en drabssag. Via retsmedicinske undersøgelser blev det desuden fastslået, at Henriette Aabenhuus havde haft en alkoholpromille på 1,6, da hun blev fundet. Og at hun måtte være død, efter at hun forlod diskotek Bongos lørdag nat og senest klokken 19.15 søndag.

Ifølge Østjyllands Politis forklaring var Henriette Aabenhuus taget over til det tomme hus, umiddelbart efter ar hun forlod diskoteket og havde hængt sig selv. Politiet mente, at hun havde hænderne siddende i løkken, fordi hun havde fortrudt selvmordsforsøget og forsøgt at kæmpe sig fri – uden held.

Det mener politiet, at der skete med Henriette Aabenhuus Østjyllands Politi konkluderede, at Henriette Aabenhuus havde begået selvmord. De mente, at hun havde fundet kablet på vej hjem fra byturen og efterfølgende havde hængt sig i haven. Undervejs i hængningen skulle hun ifølge politiet have fortrudt, hvorfor hun havde taget hænderne op og forsøgt at komme fri fra løkken uden held. Østjyllands Politi lagde blandt andet følgende til grund for deres konklussion om, at Henriette Aabenhuus skulle have begået selvmord: at Henriette Aabenhuus blev fundet død på adressen, hvor hun tidligere havde boet sammen med sin ekskæreste.

at Henriette Aabenhuus skulle have haft det svært efter bruddet med sin ekskæreste.

at der ikke var noget, der tydede på, at der var begået en forbrydelse i forbindelse med Henriette Aabenhuus’ død. arrow-down

Men den mandag, hvor Henriette blev fundet hængende i baghaven, afdækker TV 2s dokumentar, at politiet og retsmedicinerne efter alt at dømme overså flere vigtige spor og detaljer på Henriette Aabenhuus og det sted, hun blev fundet. Hvor var Henriette syv timer før, hun blev fundet? Da Henriette Aabenhuus ikke dukkede op til en planlagt aftale med sin mor om søndagen efter sin bytur, blev familien bekymrede. Familie og venner gik derfor i gang med at lede efter Henriette, også i det tomme hus på Korsgade, som Henriette og ekskæresten havde sat til salg.

Hanne Aabenhuus skulle have været med Henriette og Henriettes søster ude og shoppe søndagen efter Henriettes bytur. Foto: Dokumentarkompagniet

Mandag klokken 09 ankom to af Henriettes venner til huset. Da de havde svært ved at åbne havelågen, valgte de at kravle over hegnet og hoppe ind i baghaven.

De to venner sprang over hegnet ved den røde cirkel og landede på jorden ved den anden røde cirkel. Henriette hang i det åbne skur til højre, da hun blev fundet. Vennerne har selv undret sig meget over, at de ikke fik øje på Henriette, da de ledte. Foto: Dokumentarkompagniet

Det skete altså et halvt døgn efter, at Henriette Aabenhuus ifølge politiet havde hængt sig i selvsamme baghave.

Ingen af dem lagde dog mærke til, at Henriette hang i et kabel i det åbne skur, selvom hun burde have stået få meter fra dem.

TV 2 har forelagt sagen om Henriette Aabenhuus for forsvarsadvokat og tidligere politianklager Ulrik Sjølin og for Florence McLean, som er uddannet psykolog med speciale i kriminalpsykologi og gerningsstedanalyse. De har begge besøgt haven til huset på Korsgade, som Henriette blev fundet i, for at se, om det overhovedet ville være muligt for dem at overse kvinden, de ledte efter.

Da Ulrik Sjølin stillede sig de samme steder, som vennerne dengang havde stået, havde han meget svært ved at se, hvordan man skulle have overset Henriette, der hang i det åbne skur med en væltet skraldespand foran sig. - Især fordi hun står så aparte, som hun gør med en væltet skraldespand, men også fordi man er ude at lede efter hende. Så jeg vil helt klart hælde mod, at selvfølgelig vil de have set hende, siger han. Også Florence McLean mener, at det er ”utroligt”, at vennerne ikke har fået øje på Henriette Aabenhuus, da de ankom – hvis Henriette altså overhovedet hang der, som politiet mener. - Det er klart, at min tanke vil være: "Jamen, har hun overhovedet været der på det tidspunkt?", siger Florence McLean. Henriette Aabenhuus var iført en sort jakke og sit festtøj, da hun blev fundet i haven. Men noget ved hendes tøj havde forandret sig – og også det stiller spørgsmålstegn ved, hvad der egentlig skete med hende dengang. Hvorfor havde Henriette fået noget andet tøj på? TV 2 er kommet i besiddelse af overvågningskameraet fra diskotek Bongos 30. september 2012 fra den nat, hvor Henriette Aabenhuus festede og blev set sidste gang. Og netop den video rejser et nyt spørgsmål omkring de omstændigheder, Henriette Aabenhuus blev fundet i. For Henriette Aabenhuus var i byen iført lyserød bluse, sort bh, sorte jeans og bare tæer i sine festsko.

Henriette Aabenhuus havde en sort bh, men ingen undertrøje på, da hun var på diskotek Bongos. Foto: Dokumentarkompagniet

Men da Henriette blev fundet, havde hun pludselig en sort undertrøje på under den lyserøde bluse, ligesom hun havde fået to sorte strømper på fødderne i skoene.

Henriette Aabenhuus havde ikke sorte strømper i sine sko, da hun var til festen. Foto: Dokumentarkompagniet

Hvorvidt Henriette Aabenhuus selv har medbragt det i sin jakkelomme, eller det har ligget i det stort set tomme hus, vides ikke.

Men der var noget på sokkerne, der stak ud. TV 2 har bedt Jørgen Lange Thomsen, der er en af Nordens førende eksperter inden for retsmedicin, se på sagen om Henriette Aabenhuus. Han har fået alt TV 2s tilgængelige materiale og gennemgået sagen minutiøst. Han fastslår, at to ting kan tale for, at Henriette Aabenhuus har begået selvmord. For det første mener han, at langt de fleste hængninger er selvmord. For det andet taler den høje promille også for det. Men ifølge ham taler flere andre ting imod selvmord.

Jørgen Lange Thomsen har som statsobducent foretaget retsmedicinske undersøgelser for Justitsministeriet og var frem til 2014 institutleder ved Institut for Retsmedicin på SDU. Han har kigget på sagen og undrer sig over en lang række omstændigheder. Foto: Dokumentarkompagniet

Jørgen Lange Thomsen har blandt andet undersøgt strømperne og Henriettes trøje. På strømperne fandt han tydelige spor fra præstelus, der typisk sidder på planter som burresnerre og skovmærke. De sad både under foden og på tåspidserne af strømperne. - Det fortæller mig, at hun har haft den højre sko af og har gået på den her sok og det samme på venstre side, og det kan ikke have været så lang tid siden. Det har været inden for 24 timer, må man tro, siger Jørgen Lange Thomsen.

Jørgen Lange Thomsen har undersøgt Henriette Aabenhuus' tøj grundigt. Han har både fundet plantespor under fødderne og ovenpå tåspidserne. Foto: Dokumentarkompagniet

De pågældende planter med præstelus fandtes ikke i husets have på det tidspunkt, men er altså kommet på sokkerne i døgnet op til hendes død. I Henriette Aabenhuus’ tøj fandt man desuden endnu en ting, der skaber yderligere mystik omkring de timer, Henriette Aabenhuus døde: hendes mobiltelefon. Hvem har slettet opkald? Arne og Hanne Aabenhuus har gemt deres datters mobiltelefon, som de fik udleveret af politiet sammen med hendes tøj, da de var færdige med deres undersøgelser. TV 2 har lånt telefonen for at se, om den kunne indeholde spor, der kunne sige mere om, hvad der skete med Henriette. TV 2 fik det britiske firma IntaForensics, som er førende eksperter udi tekniske undersøgelser af mobiltelefoner, til at kigge nærmere på Henriettes telefon. Firmaet hjælper normalt blandt andre de britiske myndigheder med lignende opgaver. Det kom der 4600 siders data ud af. I timerne efter Henriettes forsvinden var telefonen selvsagt spækket med beskeder og opkald fra bekymrede familiemedlemmer og venner, der forgæves havde forsøgt at få fat på hende.

Men tre opkald stak ud. Ifølge obduktionsrapporten afgik Henriette Aabenhuus ved døden senest klokken 19.15 søndag. Men på telefonen fandt man dette: Slettet: Indgående opkald søndag 30. september klokken 20.14

Slettet: Indgående opkald mandag 1. oktober klokken 11.02

Slettet: Indgående opkald mandag 1. oktober klokken 13.16 Der er altså blevet slettet tre indgående opkald på Henriettes telefon, som er kommet ind på telefonen, efter at hun er afgået ved døden, og inden hun bliver fundet hængt i huset.

Foto: TV 2 Grafik

Men hvordan er det sket? Det vides ikke, hvornår opkaldene er slettet. De eneste, der har haft telefonen, er Østjyllands Politi og Henriettes forældre. Forældrene fortæller til TV 2, at de ikke har slettet opkald på telefonen, efter at de fik den. Både forsvarsadvokat og tidligere politianklager Ulrik Sjølin og psykolog med speciale i kriminalpsykologi Florence McLean vurderer, at det er ekstremt vigtigt at finde ud af, hvem opkaldende kom fra, og hvem der har slettet dem. Det kan selvsagt ikke have været Henriette Aabenhuus selv, da hun på det tidspunkt var død. - Det er en anden, der har haft telefonen i hånden. Og én, hvor det har været vigtigt for dem at komme ind og slette de her opkald, siger Sjølin og tilføjer, at det er vigtigt at undersøge det. - Det er det, fordi det peger jo netop på, at politiets konklusion om selvmord ikke hænger sammen, fordi man hænger jo ikke i en galge og sletter opkald på sin egen telefon, siger han.

- Når man kigger tilbage i historien, har der været nogle sager, hvor det eneste der pegede på en gerningsmand, var, at personen havde slettet sine egne opkald, fortæller Florence McLean. Derfor mener hun, at slettede opkald kan være vigtige. Foto: Dokumentarkompagniet

Hvorvidt Østjyllands Politi kender til eller har undersøgt de slettede opkald, vides ikke, da de ikke har ønsket at svare på TV 2s spørgsmål. Dog ville man, hvis telefonen blev undersøgt dengang, have haft mulighed for at se, hvilke numre de tre opkald kom fra via Henriettes teleselskab. Hvor kommer mærkerne fra? Dagen efter at Henriette blev fundet, så Arne og Hanne Aabenhuus for første gang deres afdøde datter på Retsmedicinsk Institut i Skejby. Og her studsede de straks over noget. Her opdagede de nemlig, at Henriette var rød omkring munden og havde nogle “små huller”. Og da de nogle dage senere så Henriette i kapellet, begyndte de at undersøge hendes krop nærmere. Her opdagede de, at hun også havde mærker på armene og sine ben, og hun havde vabler på sine fingre og kradsningsmærker på halsen, husker de. Forældrene tog billeder af det hele og henvendte sig efterfølgende til politiet, men her fik de efter eget udsagn at vide, at alle prøver var taget, og at alt var i orden. Retsmediciner Jørgen Lange Thomsen har også kigget på forældrenes billeder af de mærker, Henriette havde på kroppen og rundt om munden.

Henriette Aabenhuus' arm havde flere røde mærker, da familien så hende nogle dage senere. Foto: Privatfoto

Han vurderer, at mærkerne på armene er kommet, inden Henriette Aabenhuus døde. - Det er ikke dødspletter. Det er blodudtrædninger på armene, og der er man nødt til at tænke på, om der er nogen, der har holdt hende, siger han. Jørgen Lange Thomsen har også en klar teori om, hvordan mærkerne rundt om munden kan være opstået. Det er nemlig små hudafskrabninger, der kan være opstået fra negle: - Altså min umiddelbare opfattelse er, at der er en, der har haft fat omkring munden på hende og så har kradset hende, fordi hun har kæmpet imod, siger han. Vablerne på Henriette Aabenhuus’ egne fingre og kradsemærkerne på halsen kan have den forklaring, at hun blev fundet med hænderne inde i løkken. Politiets teori omkring placeringen af Henriettes hænder var, at hun havde forsøgt at komme fri, men ikke havde været i stand til det.

I dag ærgrer Arne og Hanne Aabenhuus sig over, at Henriette blev begravet, da de mener, at deres datters krop skulle have været undersøgt endnu mere grundigt. Foto: Privatfoto

Den forklaring er Jørgen Lange Thomsen dog uenig i. - Det øjeblik, hun fortryder, er hun jo ved bevidsthed, og så sætter hun fingrene ind, og så er det nemt at løsne kablet, og det er nemt lige at træde ud af den løkke, fordi hun står på sine fødder, siger han. Men der er også noget andet omkring den tilstand, som Henriette Aabenhuus blev fundet i, der undrer Jørgen Lange Thomsen. Hvem har rørt ved Henriettes arme? Da Henriette Aabenhuus blev undersøgt på Retsmedicinsk Institut, blev det noteret, at hun havde dødsstivhed i kæbe og ben, men ikke i sine arme. Men det hænger ikke rigtigt sammen, mener retsmedicineren. Dødsstivheden begynder nemlig altid i kæben for dernæst at brede sig ud til kroppen og armene for så til sidst at indtræde i benene, forklarer han. - Hvis dødsstivheden er brudt i armene, betyder det, at nogen har haft fat i armene. Det kan også betyde, at nogen har manipuleret med den døde, efter at hun er død, siger Jørgen Lange Thomsen. Dødsstivheden kan være blevet brudt af lægen, men i så fald burde det stå i findestedsundersøgelsen, den kriminaltekniske erklæring eller obduktionsrapporten, men det gør det ikke. Samtidig undrer Jørgen Lange Thomsen sig også over, at Henriette Aabenhuus ikke havde punktformede blodudtrædninger ved øjne og ansigt. Det ville ellers have været en naturlig følge af, at hendes skjoldbruskhorn i halsen var knækket, da hun blev fundet.

Det passer ikke sammen. Der er nogen, der har medvirket ved hendes dødsfald Jørgen Lange Thomsen, retsmediciner

Mærkerne på mund, arme og ben, den brudte dødsstivhed og de manglende blodudtrædninger får ham i det hele taget til at tvivle på, at Henriette Aabenhuus kan have begået selvmord: - Det er en inkomplet hængning. Det passer ikke sammen. Der er nogen, der har medvirket ved hendes dødsfald, siger han. Og det leder os hen til det sidste og måske største spørgsmål i sagen om Henriette Aabenhuus. Det er nemlig, om Henriette overhovedet kan have hængt sig i den højst usædvanlige position, hun blev fundet i. Har Henriette bundet kablet bag ryggen? Henriette Aabenhuus blev fundet hængt i et tykt kabel med tre lag kobber indeni plus et tykt lag gummikappe udenom. Der var hverken dna eller fingeraftryk fra Henriette Aabenhuus på kablet. Det var der kun, det sted hendes fingre sad fastklemt. Det fremgår af politirapporten. Hun havde ikke handsker på, da hun blev fundet. Præcis hvor kablet kom fra, vides ikke. Der lå ellers et almindeligt bomuldsreb i skuret i forvejen, og forsvarsadvokat og tidligere politianklager Ulrik Sjølin vurderer, at det ville have været mere “oplagt” for Henriette Aabenhuus at hænge sig i.

Der hang i forvejen et bomuldsreb i skuret, som umiddelbart ville have været langt nemmere at håndtere for Henriette Aabenhuus, hvis hun ønskede at hænge sig. Foto: Dokumentarkompagniet

- Man skal være relativt stærk for at binde knuder på et tre-leder-kabel, siger Ulrik Sjølin. Kablet var viklet fem gange rundt om den tværliggende bjælke i skuret. Og så var der lavet en glideløkke med et dobbelt pælestik, som var låst med en knude foroven. Begge dele er noget, som Henriette Aabenhuus ifølge politiets teori skal have bundet med en promille på 1,6.

Et pælestik er et knob, man for eksempel kan lære at lave, hvis man går til spejder. Det har Henriette Aabenhuus dog aldrig gået til. Hvorvidt Henriette Aabenhuus overhovedet har kunnet lave et dobbelt pælestik, står hen i det uvisse. Foto: Dokumentarkompagniet

Henriette Aabenhuus havde desuden hvidt murpuds på den ene skulder og ryggen, da hun blev fundet. Det kom ifølge politiets rapport fra spærret, som ledningen var viklet rundt om. Det må altså være drysset ned på Henriette Aabenhuus, da kablet bliver snoet rundt om spærret. Og netop murpudset og dets placering undrer Ulrik Sjølin. Hvis Henriette selv havde kastet løkken rundt om spærret, imens hun kiggede op, burde det være landet på hendes ansigt og bryst og ikke på hendes ryg, mener Ulrik Sjølin Eftersom murpudset var på ryggen af Henriette, skal hun ifølge Ulrik Sjølin have bundet kablet i en ret vanskelig position. - Så skal hun have stået i blinde og bundet det bag ryggen. Og det skal hun gøre med en relativt høj promille, siger han undrende.

Jeg tror, at hun er kommet af dage et andet sted og er blevet placeret. Det ser unaturligt ud. Det er ikke sandsynligt, at hun har gjort det her selv Ulrik Sjølin, forsvarsadvokat og tidligere anklager

Ulrik Sjølin har i det hele taget svært ved at forestille sig, at Henriette Aabenhuus begik selvmord, ud fra den måde hun blev fundet på. Han tror nemlig, at Henriette ville være gledet ud af den bløde løkke, så snart hun mistede bevidstheden. - På grund af den måde hun står på, bliver jeg præsenteret for en historie, jeg skal tro på, og ikke det, der rent faktisk er sket, siger han og tilføjer: - Jeg tror, at hun er kommet af dage et andet sted og er blevet placeret. Det ser unaturligt ud. Det er ikke sandsynligt, at hun har gjort det her selv. Kan Henriette have hængt sig? TV 2 har kontaktet Institut for Fysik på DTU for at få endeligt svar på, om Henriette Aabenhuus rent fysisk kan have hængt sig uden at glide ud af løkken Her har to forskere indvilget i at lave en omfattende undersøgelse baseret på nøjagtig information om alt fra vinkler, balancepunkter, kroppens tyngde og kablets friktion. Og eksperternes konklusion var klar: Det er usandsynligt, at Henriette ville blive stående, efter at hun mistede bevidstheden. De vurderer altså, at Henriette Aabenhuus ville være faldet ud af løkken. Samtidig finder både retsmediciner Jørgen Lange Thomsen og forsvarsadvokat og tidligere politianklager Ulrik Sjølin det usandsynligt, at Henriette Aabenhuus gik hjem fra diskoteket den nat for 11 år siden og hang sig selv på baggrund af blandt andet obduktionsrapporten og omstændighederne ved findestedet. Og den besked har Henriette Aabenhuus’ forældre ventet længe på. I 11 år har de holdt stædigt fast i, at deres datter ikke tog sit eget liv. - Det har vi jo sagt hele tiden. Jeg er glad for, at jeg kæmpede, selvom det var hårdt, men jeg er vred på vores politi. Det burde jo have været dem, der havde efterforsket det her, siger Henriettes mor, Hanne Aabenhuus.

Hanne og Arne Aabenhuus håber fortsat på, at politiet vil genoptage sagen om deres datters død – også selvom en række spor kan være gået tabt. Foto: Privatfoto