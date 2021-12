27-årig havde rekognosceret på skoler og planlagde masseskyderi

En 27-årige mand, som ifølge Nordjyllands Politi, planlagde skoleskyderier på en eller flere skoler i Østjylland og i Nordjylland, har gjort sig en række forberedelser. Blandt andet har han han været forbi flere skoler og uddannelsesinstitutioner i Aarhus-området.

Det viser anklageskriftet, som TV 2 har fået aktindsigt i.

Manden havde blandt andet anskaffet sig flere skydevåben og våbentilladelse.

Han havde også anskaffet sig en bil, som skulle bruges til de planlagte masseskyderier, og han havde foretaget rekognoscering på flere skoler og uddannelsesinstitutioner i Aarhus-området.

Ifølge Ritzau har manden skrevet et manifest og lavet videoer med ønske om at udføre masseskyderi.

Havde to pistoler

Og ifølge tiltalen mod ham havde han allerede taget en stribe skridt mod målet. Blandt andet sørgede han ifølge anklageskriftet for at få våbentilladelse, hvorefter han anskaffede sig to pistoler af mærkerne Colt og Glock, skriver Ritzau.

Derudover havde han været forbi flere skoler og uddannelsesinstitutioner i Aarhus-området og via talrige søgninger indhentet oplysninger om flere skoler og en børnehave i Nord- og Østjylland.

Rekognosceret i Aarhus-området

Manden blev anholdt for et år siden og har siden april været varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling. Tirsdag oplyste politiet, at der var rejst tiltale mod manden.

- Det er anklagemyndighedens opfattelse, at den omstændighed, at han blev anholdt tilbage i december sidste år, forhindrede, at der blev udført skyderi, siger specielanklager ved Nordjyllands Politi Kim Kristensen til TV 2 Nord.

