26-årig ramt af sjælden lidelse - på få sekunder kan Autumn blive som en 5-årig

De plejer at skifte delperson et par gange om dagen. Når det er værst, skifter de mere eller mindre hele dagen. Når det er bedst, kan der gå en hel dag uden et skifte. Et skift kan både foregå over et par sekunder eller over flere timer.

De hurtige skift sker oftest, når de oplever positive triggers – eksempelvis hvis Holly ser en ballon eller et stykke legetøj. Andre gange kan skiftene tage flere timer og medføre hovedpine, kvalme, svimmelhed og problemer med at bevæge musklerne.

- Det er typisk lidt en følelse af at være under vand og ikke rigtig kunne kommunikere. Så bliver man trukket længere og længere ned i vandet, og pludselig er man der ikke længere, forklarer Autumn.

Grunden til skiftet kan være, at der er en særlig funktion, der skal udfyldes.

Sådan er det ofte, når den fjerde delperson Jake kommer frem.

En dag er der brug for en beskytterrolle til at tage hånd om deres behandlingsforløb, og her sker et nyt skifte...

... fra Autumn til Jake