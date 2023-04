21-årig dansker får World Tour-kontrakt

Den danske cykelrytter Anders Foldager tager næste år skridtet op på øverste niveau.

World Tour-holdet Jayco skriver i en pressemeddelelse, at 21-årige Foldager har skrevet under på en toårig kontrakt, der gælder fra 2024.

Foldager har allerede snuset til tilværelsen på det australske cykelhold. Han kørte som stagiaire i de sidste måneder af 2022 og deltog blandt andet i Paris-Tours.

I sin korte tid på holdet gjorde han indtryk, mener holdchef Brent Copeland.

- Da Foldager blev en del af holdet i 2022 i anden halvdel af sæsonen, passede han med det samme rigtig godt ind på holdet, og vi kunne se, at han ville blive en god tilføjelse.

- Han er stadig meget ung, men meget moden af sin alder, og hans evner er tydelige. Han har allerede opnået mange sejre på U23-niveau, og vi tror, det er et godt tidspunkt for ham at tage et skridt op, siger Copeland.

Kan hente noget erfaring

Anders Foldager er opvokset i Thorsø i Favrskov Kommune og begyndte sin cykelkarriere i Hammel Cykle Klub.

Foldager kørte i 2022 for det italienske kontinentalhold Biesse. Trods opholdet på Jayco besluttede han at vende tilbage til Biesse, men nu føler han sig klar til øverste hylde.

- Jeg har altid villet være professionel cykelrytter, og det er fantastisk, at det nu sker på højeste niveau.

- Jeg håber at få en god start på holdet næste år. Jeg ved, at jeg kan hente meget erfaring det første år og lære, hvordan man kører i et World Tour-felt, siger han.

Jayco, der blandt andet har heddet BikeExchange tidligere, råder i dag over danske Christopher Juul-Jensen.

Holdet har stjerner som Simon Yates, Dylan Groenewegen og Michael Matthews på kontrakt næste år.