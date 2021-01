2076 nye tilfælde af coronavirus i Danmark

- Jeg hæfter mig ved, at det totale antal test er stigende. Det er rigtig godt, for det har ligget meget lavt hen over jul og nytår, og det har givet betydelig usikkerhed om tallene, siger Eskild Petersen, der er professor ved Institut for klinisk medicin på Aarhus Universitet, til Ritzau.

- Men det tal, der nok udtrykker mest præcist, hvor vi er henne i epidemien, er antallet af indlæggelser. Det reflekterer, hvor mange der blev smittet for syv-ti dage siden, og det stiger stadig, fortsætter han.

Rekordmange indlagte

Antallet af indlæggelser er mandag steget med 27 til 964. Det er rekordmange. Heraf er 140 i intensivbehandling og 84 af dem i respirator.

I Region Midtjylland er der ni nye indlæggelser det seneste døgn, og fire er døde med coronavirus.