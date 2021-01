2020 var endnu et ekstremt vejrår

Ud over skydække og nedbør handler vejret i høj grad om vind, og også dér skulle 2020 markere sig med hele fem storme.

De første tre storme ramte i februar, hvilket ikke er set siden 1943, og de to følgende kom i marts, hvilket ikke er sket siden 1994.

Den højeste middelvind havde vi 25. februar. Den var oppe på 25,5 meter i sekundet svarende til 91,8 kilometer i timen. Middelvinden måles over ti minutter.

Det kraftigste vindstød blev målt allerede 9. februar. 36,4 meter i sekundet eller 131 kilometer i timen.

Kun ét år har været varmere

Der kan som nævnt ikke konkluderes noget ud fra enkelthændelser, men vi kan blot konstatere, at vi forlader det næstvarmeste år i den meteorologiske Danmarkshistorie.

Og bare lige for en god ordens skyld. Når ordene "nogensinde", "aldrig før" og lignende bruges i denne artikel, betyder det "målt nogensinde" og "aldrig før målt". Vi vil typisk have brugbare målinger tilbage til 1874.

Når der tales om temperaturer og andre målinger, er det ved DMI’s officielle målestationer, da det er vigtigt, at målingerne laves under helt ensartede forhold for at kunne sammenlignes.