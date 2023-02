19-årige Clara holder det normalt skjult - nu frygter hun reaktionerne

Clara Nedergaard fra Skanderborg stod og kiggede ud ad de store panoramavinduer. Hun betragtede naturen, imens akkorderne kørte i ring på den elektriske guitar. Lyset fra vinduet lagde sig på hende. Hun vendte sig om. Kroppen kastede en skygge fra sig, og i det øjeblik skete det. Der var den. Sangen. Sangen, hun senere skulle blotte sig selv med over for Thomas Blachman i håbet om, at den kunne bære hende videre til liveshows i ’X Factor’.

Clara Nedergaard i musikrummet på Skanderborg Gymnasium Foto: Privat

Da angsten ramte Clara Nedergaards sang "Skyggen", som du her i artiklen får i brudstykker, er et tilbageblik på det menneske, hun var engang. En person, hun aldrig har fundet tilbage til igen, fortæller hun. Hun var 13 år, og selvom hun altid har været meget genert, så var hun ekstrovert og elskede at være i selskab med andre. Det fyldte hende op og gav hende energi. Hun vidste ikke så meget om angst, og hun havde aldrig tænkt over, om det skulle ramme hende. For at være helt ærlig troede hun dengang, at angst var noget, man var født med. Men pludselig var den der. Lige midt i skoletiden. Hun fik det dårligt, men hun forstod ikke, hvad der skete med hende. Hun ringede til sin mor, der ikke lod til at være i tvivl. Symptomerne lød som et angstanfald. Clara Nedergaard blev straks hentet af sin bedstemor. Seks år senere har angsten stadig et stærkt greb i Clara. Den viser sit grimme ansigt på forskellige måder og har det med at besøge hende i perioder.

Clara Nedergaard synger sin sang "Skyggen" foran Thomas Blachman til Bootcamp i 'X Factor'. Foto: TV 2

Som at dele sin dagbog Når inspirationen til at skrive sange slår ned i den 19-årige sangskriver, sker det helt uvilkårligt. Hun kan sidde og se videoer på Tiktok, og pludselig opstår trangen til at smide telefonen fra sig og gribe guitaren i stedet. Hun må have over 100 sange liggende på lager, vurderer hun. Det er ikke alle færdigskrevne sange. Det meste er brudstykker, små glimt af hendes intuition nedfældet i akkorder og tekst. Hun skriver både på engelsk og dansk. Men når hun skriver på dansk, betyder det meget mere for hende. Det er på sit modersmål, at hun kan få afløb for sine allerinderste tanker og følelser. Derfor er det normalt ikke noget, hun deler med nogen. For det ville være som at dele ud af sin dagbog, forklarer hun. - I en dagbog skriver man ofte meget impulsivt ned, hvordan man har det lige nu. Ordene flyder ud af en og ned på et stykke papir. Det var også det, der skete, da jeg skrev den her sang. Den var færdig på et kvarter. Det strømmede bare ud af mig, for nu skulle det ud.

Bange for reaktionerne Tvivlen rumsterede derfor i Clara Nedergaard både op til og i tiden efter, at hun havde indleveret, hvilken sang hun havde tænkt sig at synge til Bootcamp i ’X Factor’. For den fortæller ærligt om Claras oplevelse med at leve med angst. Det er noget, hun helst ikke taler for højt om. Hun kan godt blive bange for de reaktioner, hun kan blive mødt med. Så hun sidder tilbage med en vis ængstelighed over fredagens udgave af ’X Factor’. Hvad hvis hun bliver mødt med negative kommentarer fra Facebook-Danmark? Derfor har hun heller ikke lyst til at gå for meget i detaljer om, hvordan sygdommen påvirker hendes liv. Hun har nemlig oplevet, at folk opfatter angst meget forskelligt. Både dem, der ikke forstår angst, men også dem, der selv har angst. Angsten kan nemlig vise sig på mange forskellige måder, fortæller Clara Nedergaard. - Jeg frygter de der kommentarer som ”hun har ikke angst” eller ”du er bare utilpas”. Det vil jeg have det stramt med, og jeg kan forestille mig, at der nok skal komme sådan noget. - Jeg er bange for at blive misforstået, så jeg passer på med at udtale mig for meget om angst. Der er ikke nogen, der kan vide, hvordan jeg føler, så jeg ville aldrig fortælle andre, hvordan de føler, siger Clara Nedergaard.