Fortsat flere smittede: 79 nye tilfælde i Aarhus siden fredag

79 personer er det seneste døgn blevet testet positiv for coronavirus i Aarhus.

Siden fredag er det blevet registreret 169 nye tilfælde af smitte med coronavirus. Det viser tal, som TV 2 har fået tilsendt af Folketingets følgegruppe for covid-19.

Læs også Strand fyldt til bristepunktet: Politiet overvejer nyt hotspot

Ifølge tal fra Statens Serum Institut er der tale om det højeste antal registrerede smittede siden 27. april.

Ud af de 169 nye smittetilfælde er 79 registreret i Aarhus. Dermed er kontakttallet for de seneste syv dage i Aarhus på 61,1 ifølge Statens Serum Institut.

I Ringsted, hvor Danish Crown lørdag meddelte, de lukker et slagteri grundet et stort coronavirus-udbrud blandt de ansatte, er der registreret seks nye smittede. Ringsteds kontakttal for de seneste syv dage er 86,3.

Læs også Langtfra alle bruger mundbind i busserne i Aarhus

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, kalder situationen en bekymrende udvikling.

- Det vil få en stor betydning for forhandlingerne i genåbningsfasen, siger han.