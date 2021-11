125 milliarder gode grunde til at stemme til regionsråds-valget

Til kommunal- og regionsrådsvalget i 2017 afleverede 70,8 procent af de stemmeberettigede en stemme til kommunalvalget, mens 70,7 procent gjorde det samme til regionsrådsvalget.

Men faktisk er mange i tvivl om, hvad regionsrådene er for en størrelse.

I en undersøgelse, som analyseinstituttet Electica har foretaget, svarer 24 procent, at de er enige i, at de ikke rigtigt ved, hvad regionerne betyder for dem. 24 procent svarer hverken/eller, mens 50 procent svarer, at de godt ved, hvad regionerne betyder for dem.