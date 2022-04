Virksomhed skulle spare, så nu arbejder de ansatte kun fire dage om ugen

For de fleste står weekenden for døren, når arbejdsdagen er slut fredag. Men hos RK Smede- og Maskinfabrik i Horsens kan de gå på weekend allerede torsdag. Og det er en stor fordel for virksomhedens pengepung.

- Vi har en besparelse på noget, der ligner 20-30 procent i forhold til, hvad vi plejer at have, siger direktør Jakob Rosendal Hansen.

Virksomheden var nødt til at finde steder at spare, så de ikke skulle sende en alt for stor ekstraregning videre til deres kunder. Det skyldes, at det er blevet næsten dobbelt så dyrt at drive forretningen - blandt andet på grund af flere tillæg på de varer, de selv køber samt stigende elpriser.

Grønnere tiltag

RK Smede- og Maskinfabrik besluttede at sætte et forsøg i gang, hvor de ansatte arbejdede lidt mere mandag til torsdag, for så at holde helt fri fredag til søndag.

- Medarbejderne havde ja-hatten på med det samme. Da vi snakkede om det på vores infomøde om fredagen, sagde de 'kan vi ikke bare starte på mandag', og det gjorde vi så, fortæller Jakob Rosendal Hansen.