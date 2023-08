Vil melde kommunen ud af KL

Kommunernes udgifter er steget i årenes løb, og derfor er en skattestigning flere steder en reel risiko, der tages med ind i forhandlingslokalet til efterårets budgetforhandlinger.

For at kommunerne kan få butikken til at spille samarbejder de med Kommunernes Landsforening - KL. Foreningen forhandler blandt andet med regeringen om økonomiske midler, der skal komme kommunerne til gode.

Den opgave lever de ikke godt nok op til, hvis det står til Michael Nedersøe, der sidder i byrådet i Horsens Kommune for Dansk Folkeparti.

Han mener, at kommunen bør melde sig ud af foreningen.

Derfor stillede han et forslag ved tirsdagens byrådsmøde, som dog blev stemt ned.

- Jeg mener ikke, de varetager deres opgaver godt nok. Den seneste forhandling om det specialiserede handicapområde var elendig, og det er et område, som er galopperet derudaf, siger han.

Endte Horsens Kommune med en udmeldelse skulle de i fremtiden forhandle med regeringen på egen hånd, mener byrådspolitikeren.

- Så vil vi forhandle selv, og det kan umuligt blive ringere, siger han.

Horsens Kommune betaler årligt 3,9 millioner kroner i kontingent til KL.

Behov for ekstra finansiering

Horsens Kommunes borgmester Peter Sørensen (S) skriver i et opslag på Facebook, at kommunen har et mål om at hæve skatten med 0,4 procent svarende til 65 millioner kroner frem mod 2028.

- Behovene på social- og handicapområdet er så store, at vi i en periode har brug for ekstra finansiering, hvis vi skal undgå at gennemføre omfattende besparelser på de store og vigtige velfærdsområder, skriver Peter Sørensen på Facebook.

Borgmesteren har ikke ønsket at udtale sig på baggrund af Michael Nedersøes forslag.

Selvom det kun blev ved ordet, så ville han med forslaget signalere sin mening om, at KL mere er til gavn for regeringen, end de personer de er sat i verden for.

- Toppen af KL er karrierepolitikere, der drømmer om at blive ministre. De ved jo godt, hvilke problemer vi står i, men alligevel forhandler de sådan en ringe aftale.

KL skriver i en mail til TV SYD, at Michael Nedersøe er velkommen til at henvende sig.

- Det er naturligvis ærgerligt, at det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem er af den opfattelse. Vi tager gerne en direkte drøftelse om kritikken med vedkommende, skriver de.