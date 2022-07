Vi låner færre bøger - alligevel besøger vi bibliotekerne som aldrig før

Arrangementet var udsolgt, og det er de næste tre arrangementer, der blandt andet byder på programmering af robotter og gaming, også.

Det kan være én af årsagerne til, at besøgstallene på bibliotekerne er stødt stigende, selvom udlånene af de fysiske bøger er stødt faldende.

Sommerferie med veninder

Én af de deltagende på det kreative værksted er Signe Kvist Ravn, der manglede en sommerferieaktivitet med sine veninder.

- Vi så det her på biblioteket, og at det var også gratis, og så tænkte vi, at det ville vi gerne, fortæller hun, mens de får lavet deres helt eget tryk på en stofpose.